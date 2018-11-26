Şenol Güneş ve Ahmet Kavalcı Nikah Şahidi Oldu

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
ve siyah-beyazlı kulübün futbol takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı
nikah şahidi oldu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Güneş ve Kavalcı'nın yanı sıra Beşiktaşlı futbolcular, futbol A takımı idari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin ve kulüp avukatı Ebru Ünal'ın düğününe katıldı.
Kavalcı ve Güneş, nikah şahitliklerini yaptıkları Ebru-Hüseyin Erdinç çiftini tebrik etti ve mutluluklar diledi.
Şenol Güneş,Ahmet Kavalcı
26 Kasım 2018 Pazartesi 01:52