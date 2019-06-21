Şenol Güneş ve Sergen'den Ozan Tufan'a özel motivasyon

Fenerbahçe yeni sezon için kadro çalışmalarını yoğunlaştırdı. Transfer için yoğun mesai yapan sarı-lacivertlilerde bir isim dikkat çekiyor. Son yılların en tartışılan ismi Ozan Tufan , Aytemiz Alanyaspor 'daki kira süresini bitirip Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Bursaspor 'dan 2015 yılında büyük umutlarla alınan ancak hep çalkantılı bir performans ve saha dışı olaylarla anılan Ozan, artık tamamen sıfırdan başlamak istiyor.

YARIM KALAN İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR

1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına da sıkı bir çalışma programıyla gelen 23 yaşındaki orta saha tıpkı bir yeni transfer gibi gelmek istiyor. Sergen Yalçın 'la Alanyaspor'da kendini bulan ve Şenol Güneş ile ay-yıldızlı formayı yeniden kapan Ozan Tufan, şimdi de Fenerbahçe'de yarım kalan işini bitirmeyi hayal ediyor. Özel bir antrenör ve program eşliğinde tatil yerine bireysel idmanlar yapan genç futbolcu, oldukça hırslanmış durumda.

Ozan'ın bu motivasyonunda Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'in öğütleri bir numarada duruyor. Alanyaspor'da hocası Sergen Yalçın'la vedalaşırken bir görüşme yapan Ozan'a, "Yeteneğin ve potansiyelin çok iyi. Milli Takım'a da geri dönüyorsun artık bunu devam ettirip daha iyi ol ve Avrupa 'ya git" tavsiyesi geldiği öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖZEL MOTİVASYON

Milli Takım kampında da Fransa ve İzlanda maçlarında süre alan Ozan Tufan'ı Bursaspor'dan da tanıyan Şenol Güneş "İki maçta da iyi mücadele ettin. Formunu artırarak koru, sıkı çalış. Önümüzdeki sezon senin için belirleyici olacak. Bu takımın çok önemli parçalarından biri olabilirsin. Şanslarını iyi değerlendir. Yeteneğini iyi kullan. Bu formunu devam ettir. Gelecekte milli takımın kaptanı sen olacaksın" diyerek genç oyuncudan Fenerbahçe'de kafasını sadece futbola vermesini istedi.

Ozan Tufan da bu yakaladığı çıkışı iyi kullanmayı düşünüyor. Artık son şanslarını yaşadığını bilen genç yıldız, hem hırslı hem olgunlaşmış hem de çalışkan bir görüntü ile yeni sezonu iple çekiyor.

İŞİNİ ŞANSA BIRAKMIYOR

Her sezon başında fiziksel antrenmanlarda iyi görünse de bekleneni veremeyen Ozan Tufan bu kez işini şansa bırakmıyor. Yaklaşık 1 yıldır özel bir antrenörle hiç aksatmadan özel çalışmalar yapan genç yıldız, Alanyaspor'da da idman ve maçlarda hiç boş durmadı.

Sürekli üstüne koyarak gelen Ozan, milli takım kampının da öne çıkan isimlerinden oldu. Şu anda da özel antrenmanlarla formunu koruyan 23 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye hiç olmadığı kadar hazır gidiyor.

İLK KEZ YANAL İLE ÇALIŞACAK

Sezon başı kampını çok önemseyen Ersun Yanal , Ozan Tufan ile ilk kez çalışma şansı bulacak. Avrupa'ya gitme ihtimali de olan genç orta sahanın 1 Temmuz'da başlayacak hazırlıkların ilk idmanında olması bekleniyor. Bir süre Ozan'ı görmek ve test etmek isteyen Yanal, genç oyuncuya ön yargıyla yaklaşmayacak. Ozan da Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'le yakaladığı çıkışı Ersun Yanal'la da devam ettirme niyetinde.