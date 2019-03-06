06 Mart 2019, 12:23
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Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 14.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Güneş'in, toplantıda Beşiktaş'tan istifa edeceği iddia ediliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuşacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek olan toplantıda soruları yanıtlayacak olan Şenol Güneş'in, Beşiktaş'taki görevinden ayrılacağını da açıklayacağı iddia ediliyor.

TFF GÖREVLENDİRDİ

1 Haziran 2019 tarihi itibariyle A Milli Futbol Takımı'nın başında olacak olan Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için de görevlendirildi. Dün yapılan görevlendirmenin ardından Şenol Güneş'in yarın basın toplantısı düzenleyecek olması, tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

Beşiktaş, Şenol Güneş, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (18)
PAŞA: darısı milli takımdan istifasına
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ADINIZI YAZIN: yeter hocam yeni hayatında başarı lar dilerim
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VURGUNCU: şenol işini bilir zaten cimri fikretde kadroyu boşalttı şenolda dediki kendi kendine hem bu fikret beni dinlemiyor hem cimrilik yapıyor hem cukkaları cebe indiriyor elde avuçda topcuda kalmadı bana yol göründü bundan sonra beşiktaş 3-4-5. liğe oynar dedi en iyi elimi eteğimi çekeyem fırsatta gelmiş şenooool sen işini bilirsin aslanım yürü be kim tutar seni
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HELLBOY: İstifa için geç bile kaldın şenolcum.
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ALİ: Bence tarafsız bir teknik direktörün gelmesi daha uygun olurdu. Bu kindar bir adam. futbol sistem oyunu, eldeki oyunucular belli oyuncuya göre sistem kuracağına göre ne değişecekki, DEMİRÖRENİN YAPTIĞI FEDERASYONUN PARASINI BİR YANDAŞA AKTARMAK, sonuçta eldeki oyuncular belli
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