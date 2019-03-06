06 Mart 2019, 12:39
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Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek

Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.

TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti. Beşiktaş Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Şenol Güneş, Spor
Kaynak: AA


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