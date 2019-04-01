Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü Şenol Kazancı Kimdir?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kilit noktada olan Anadolu Ajansı'nın genel müdür koltuğunda oturan isim merak konusu oldu. Peki, AA'nın Genel Müdürü Şenol Kazancı kimdir?

ŞENOL KAZANCI KİMDİR?

Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü Kazancı, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve aslen Trabzonludur. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı.

Şenol Kazancı ile Ahmet Davutoğlu

YENİ ŞAFAK'TA YAZARLIK YAPTI

Şenol Kazancı, TVNET haber kanalının genel yayın yönetmenliğini yürüttü, 2011 yılına kadar da Yeni Şafak Gazetesi'nde yazarlık yaptı. 2011 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini üstlendi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı görevini de yürütüyordu.