Haberler » Güncel » Şenpazar'daki orman yangını kontrol altına alındı - Haber

Şenpazar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

19.11.2019 01:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 01:12
'nun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kalaycı köyü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.
Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürüldü.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.
Yarımca köyü muhtarı Niyazi Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının saat 16.00 civarında çıktığını söyledi.
Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gördüklerini söyleyen Baş, "Köyümüzden yangına müdahale edebilecek kişileri aldık. Ekiplerle birlikte canla başla müdahale sonunda yangını söndürdük." dedi.
Şenpazar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu, Şenpazar, Güllüce, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
02:28 DHA YURT BÜLTENİ - 22
02:08 Polisten "şok" uygulaması
02:08 Adana'da 288 polis ile asayiş uygulaması
01:58 Kalp Cerrahı Dilek Gürsoy, Alman Tıp Ödülü'nü aldı
01:44 Zarif'ten ABD ve AB ülkelerinin gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
19:59 Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
01:02 İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 02:37:31