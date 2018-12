Sensormatic, Yeni Ürünlerini Perakende Günleri'nde Tanıttı

04 Aralık 2018 Salı 11:43



Sensormatic, 18. kez düzenlenen Perakende Günleri'nde yeni ürünlerini tanıttı. Sektörün yatırım planlarının verimlilik odaklı şekillendiğine dikkat çeken Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, "Dijital dönüşümü yaşarken verimlilik odaklı olmak önemli. Yalnızca dijitalleşme değil, tüm süreçleri kapsayan verimlilik odaklı bir dönüşüm gündemde olmalı" dedi.25 yıla yaklaşan geçmişinde perakende sektörüne yenilikçi ve teknoloji temelli gelişmiş çözümler sunan Sensormatic, yeni ürünlerini Perakende Günleri boyunca sektörün her kesiminden uzman ve yöneticilerle buluşturdu.VERİMLİLİĞİN ÖN PLANDA OLDUĞU BİR GELECEĞE İLERLİYORUZPerakende sektörünün 2018'de kurlardaki hareketlilik ve ekonomideki dalgalanma nedeniyle zorlu bir dönem geçirdiğini ifade eden Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, sektörün yatırım planlarının verimlilik odaklı şekillendiğine dikkat çekti. Uzelli, "Dijital dönüşümü yaşarken verimlilik odaklı olmak önemli. Yalnızca dijitalleşme değil, tüm süreçleri kapsayan verimlilik odaklı bir dönüşüm gündemde olmalı" dedi. Uzelli, ekonomideki sıkıntıları başarıyla atlatanların verimlilik odaklı projeleri devreye alanlar olacağının altını çizdi.İki gün boyunca süren etkinlikte, Sensormatic'e ait Kayıp Önleme Yönetim Hizmeti sektörde bir ilki temsil ederken, RFID tabanlı çözümler, Elektronik Fiyat Etiketleri, Biyometrik Geçiş Kontrol Sistemleri ve Sensormatic tarafından geliştirilen Passware uygulaması stant içinde tanıtılan ürün ve çözümler olarak sıralandı.PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR İLK: KAYIP ÖNLEME YÖNETİM HİZMETİPerakende sektörünün büyümesini negatif yönde etkileyen kayıp ürünler konusunda çözüm sunan Sensormatic, Perakende Günleri'nde Kayıp Önleme Yönetim Hizmeti (Shrink Management as a Service) adlı uygulamanın lansmanını gerçekleştirdi.Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli, "Kayıpları azaltmak, satışları yükseltmek ve satış personelini en verimli ve uygun biçimde değerlendirerek müşteri memnuniyetini artırmak için tasarlanan bu çözüm bulut bilişim tabanlı yapısıyla esneklik ve kolay kullanım sunuyor. Elektronik Ürün Takip Sistemi kapsamındaki cihazların performans yönetimini yapan Kayıp Önleme Yönetim Hizmeti, elde ettiği veriler sayesinde mağaza içi kayıpların sebeplerinin belirlenmesine yardımcı oluyor. Sisteme bağlı tüm cihazlar ilgili uzmanlar tarafından uzaktan ve proaktif olarak takip edilebiliyor" dedi.Yeni hizmet ile mağaza yöneticilerinin, mağazalarındaki sistemlerin sağlıklı çalışıp çalışmadığını tespit edebildiğini dile getiren Uzelli, "Bununla birlikte kayıp oranının yüksek olduğu mağazaları hatta kaybın gerçekleşme şeklini de anlık olarak görebiliyor. Bu yenilikçi hizmet sayesinde daha iyi ekipman performansı ile kayıpları azaltmaya yönelik iç görüler elde edilebiliyor. Örneğin, bir mağazada metal folyo alarmı çok fazla gerçekleşiyorsa, ilgili işletme mağazada bunu gidermek için ek önlem alabiliyor" diye konuştu.RFID ENVANTER YÖNETİM ÇÖZÜMÜ SATIŞLARI YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE ARTIRIYORSensormatic'in perakende sektörüne yönelik sunduğu çözümler arasında RFID Envanter Yönetim Çözümü'nün de öne çıktığını ifade eden Uzelli, "Sektör temsilcilerine operasyonel verimlilik anlamında katma değer sağlayan bu çözüm, işletmelere, ürünlerinin üretim aşamasından mağazada müşteriye satıldığı ana kadar anlık takip olanağı sağlıyor. Böylece işletmeler envanter doğruluğu, reyon yönetimi, omnichannel stok yönetimi ve tedarikçi hataları gibi konuları kolayca çözüme kavuşturabiliyor" dedi."Sensormatic RFID çözümü ile bir mağazadaki 30 bin adet ürün yalnızca 30 dakika içinde sayılabiliyor" diyen Uzelli, "Bu kolaylık, mağaza sayımlarının senelik ya da altı aylık dönemler yerine her hafta hatta her gün yapılabilmesine olanak tanıyor. Yüzde 99,5 gibi son derece yüksek bir stok doğruluğu sağlayan çözüm sayesinde ürünlerin istenilen zamanda müşteri ile buluşması sağlanabiliyor. Sensormatic RFID çözümünden faydalanan işletmeler böylece satışlarında yüzde 21'e varan artışlar yakalayabiliyor" ifadelerini kullandı.ELEKTRONİK ETİKETLER İLE 1 SAATTE 90 BİN ÜRÜN ETİKETİ GÜNCELLENEBİLİYORYeni yönetmelik sonrası fiyat etiketlerini düzenlemek için hummalı bir çalışmaya giren perakende sektörü işletmeleri, Sensormatic'in Elektronik Fiyat Etiketi çözümü ile hızlı bir dönüşüm gerçekleştirebildiğini söyleyen Uzelli, sözlerine şöyle devam etti:"Ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, en son yapılan fiyat değişikliği bilgisi, yerli ürün olup olmadığı, ithal olması durumunda üretildiği ülke ismi gibi bilgiler dahil çok sayıda değişkenin görüntülenebildiği Elektronik Fiyat Etiketleri, hem mevzuatlardaki yenilikler hem de periyodik fiyat değişiklikleri için ideal bir çözüm niteliği taşıyor. Akıllı sensörleri ve anlık olarak güncellenebilen dijital fiyat ekranı ile verimliliğe katkı sağlayan çözüm sayesinde 90 bin ürünün etiketi sadece 1 saat içinde değiştirilebiliyor.""SEKTÖR İÇİN BİR YENİLİKÇİ ÇÖZÜM"Biyometrik Geçiş Kontrol Sistemleri ile Passware yazılımlarının da sektör için yenilikçi çözüm olduğunu dile getiren Uzelli, "Biyometrik Geçiş Kontrol Sistemleri, geleneksel sistemlere oranla daha yüksek güvenilirlik ve hız sunuyor. Sensormatic'in güvenlik teknolojilerindeki uzmanlığı ile geliştirilen Passware çözümü ise çeşitli analizlerle insan kaynakları departmanının süreçlerini oldukça kolaylaşıyor. Passware ile yapılan analizler sonucunda, sistemde tanımlanmış mesai saatlerine göre, çalışanların hangi saatte, hangi kapılardan giriş – çıkış yapılabildiği görüntülenip raporlanabiliyor. Çalışanların ofis içi ve ofis dışında kalma sürelerini de sunan Passware üzerindeki raporlamalarda yönetici, personel, departman ve kapı bazında filtreler uygulanabiliyor. Böylece insan kaynakları departmanı için bordro işlemleri kolaylaşırken verimliliği artırmak için gerekli aksiyonlar için karar almak üzere detaylı veriler elde edilebiliyor" diye konuştu. - İstanbul