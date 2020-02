Sent Antuan Kilisesi'nde tedbire devam kararı

İstiklal Caddesi'nde bulunan Sent Antuan Kilisesi ve önündeki 6 katlı binanın geçmişte üzerine kayıtlı kişilerin yakınları tarafından satışa çıkarılmasına ilişkin davada mahkeme, tedbir kararının devamına hükmetti.Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde yer alan ve en büyük Katolik kilisesi olarak bilinen Sent Antuan Kilisesi, geçmişte tapu üzerinde kayıtlı olduğu kişilerin yakınları tarafından satışa çıkarılmıştı. Olaydan haberdar olan kilise yetkilileri, tedbir kararı aldırarak tapu iptali davası açmıştı. Kilisenin satışını isteyen taraf ise konulan tedbir kararının kaldırılması için itirazda bulunmuştu.Tedbir kararına ilişkin İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı kilisenin avukatı Afşin Hatipoğlu ile davalılar avukatı Simay Söğütoğlu hazır bulundu. Kilisenin Başrahibi İulian Pişta ise duruşmada izleyici olarak yer aldı.Hakim, önceki celsenin ara kararı gereği davalı tarafça yapılan tedbir kararının kaldırılması yönündeki talebi değerlendirmek için duruşma yapıldığını kaydetti."YÜZYILDIR TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMAYAN BİR AİLENİN ZARARA UĞRAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR" Vatikan Ankara Büyükelçiliği'nin vekili olarak da duruşmaya katılmak istediğini söyleyen ve tedbire itirazı kabul etmediklerini belirten kilise avukatı Afşin Hatipoğlu, "Dava dilekçesinde ibraz ettikleri belgeler davanın iddiasını kanıtlamaya yeterli belgelerdir. 70'li yılların ortasında kök mirasçıların beyanlarına istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kilise ana binası Sent Antuan kilisesi üzerine tescil edilmiştir. Tapu kontrolü yapılmalıdır. Yüzyıldır Türkiye'ye giriş yapmayan bir ailenin zarara uğraması mümkün değildir. Tedbirin kaldırılması hukuken mümkün değildir. Davacı olarak mirasçıların tamamına yakının beyanları bizim lehimizedir. Yüz yıllık bir Katolik mabedinin değeri belediye rayiç değeri üzerinden tespit edilemez. Bu Katolik cemaatine bir hakarettir. Feri müdahil talebinde bulunan Vatikan devletine karşı bir hakarettir" ifadelerini kullandı."VATİKAN DEVLETİ'NE KARŞI HAKARET SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"Kilisenin yüzyıldan fazladır orada bulunmasına rağmen 1970'li yıllarda Bakanlar Kurulu kararı verilmiş olmasına karşın tapuda herhangi bir değişik yapılmadığı ve davaya konu parsellerin davalılar adına göründüğünü belirterek, "Bahsi geçen parseller davalılar adına kayıtlı olduğu için sadece hukuki haklarını aramaktadırlar. Ne Katoliklere ne de Vatikan Devleti'ne karşı hakaret söz konusu değildir. Şu aşamada teminatsız olarak tedbire devam edilmesi mümkün olmamalıdır. Biz tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.Mahkeme, bir kısım davalılar avukatının tedbir kararının kaldırılmasına yönelik talebinin kaldırılmasına karar vererek, Vatikan Ankara Büyükelçiliği'nin feri müdahillik talebinin ön inceleme aşamasında değerlendirilmesine hükmetti."BEKLEDİĞİMİZ KARAR BUYDU"Duruşmanın ardından dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Afşin Hatipoğlu, "3 yıl önce açtığımız davanın, bugün tedbirin devam edip etmemesiyle ilgili duruşma yapıldı. Tedbir kararının devamına karar verildi. Tedbir kararının devamı neticesinde ana davaya devam ediliyor. Şu anda dava yargılama aşamasında. Sonucun ne olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz. Şu an için davacı taraf olarak bizim lehimize bir karar söz konusu. Beklediğimiz karar da buydu, hukuk da bunu gösteriyordu" ifadelerini kullandı."Vatikan adına müdahillik dilekçesi verdik"Konuşmasının devamında avukat Hatipoğlu, "Sent Antuan Kilisesi bu manada davada haklı olduğunu, bir adım daha önde olduğunu göstermiş oldu. Karar yine yüce mahkememizin. Biz takip etmeye devam edeceğiz. Bugün itibariyle tedbirin devamına karar verildi. Bu kararla birlikte artık taşınmazlarımız, sağlam bir şekilde hukuki güvence altında. Vatikan'ın da avukatıyım ben aynı zamanda. Onların adına da müdahillik dilekçesi verdik. Vatikan da şu anda davaya dahil olmak için talepte bulundu. Mahkeme de onu inceleyip karar verecek" şeklinde konuştu.(İrem Demir/İHA)