Sent antuan kilisesinin satılığa çıkarılma davası

Zeki GÜNAL İSTANBUL DHAİstiklal Caddesi üzerinde bulunan Sent Antuan Kilisesi, avlusu ve avlunun önündeki altışar katlı birbirlerine bir geçitle bağlanan 2 adet apartmanla ile 4 adet iş yeri, geçmişte üzerilerine kayıtlı olan kişiler tarafından satışa çıkartıldı. Durum kiliseye bildirilince kilise başrahibi İulian Pişta, kilise ve müştemilatına tedbir kararı koydurdu. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan en büyük Katolik Kilisesi ve en büyük cemaati olan Sent Antuan Kilisesi, avlusu ve avlunun önündeki altışar katlı, birbirlerine bir geçitle bağlanan 2 adet apartmanla ile 4 adet iş yeri, dönemin İtalyan Kraliyet ailesine mensupları üzerine kayıt edildi. Dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco ve kraliyet ailesi mirasçıları, 29 Ocak 1971 tarihinde Beyoğlu 1. Noterliği'nce söz konusu bölgedeki haklarından feragat ettiler. Hatta Tapu Müdürlüğü'nce yapılan düzenlemeler nedeniyle, 2013 yılı 11 Mart günü, İtalya Başkonsolosluğu'nca (Consolata Generale D'italia), Sent Antuuan rahipleri olarak bilinen, 'Ordine Dei Frati Minoro Conventuali' rahiplerinin ve yasal temsilcilerinin talepleri üzerine Konsolosluk, söz konusu kilisenin namı müstear adına kayıtlı olduğunu, tescilin dönemin mevzuatına göre mecburen yapıldığını gösterir bir belge Tapu Müdürlüğü'ne sundular.MİRASÇILARI KİLİSE VE MÜŞTEMİLATINI SATMAK İSTEDİAradan yıllar geçtikten sonra Sebahattin Gök isimli bir kişi, İtalya, Amerika, Fransa ve başka ülkelere giderek söz konusu taşınmazın kayıtlı olduğu isimlerin varislerine ulaştı. Varislere, söz konusu kilise taşınmazları üstünde hakları olduğunu belirterek, şahıslara Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesi'nce mirasçılık belgesi aldırdı. Böylece kilisenin sahiplerinin varisleri ortaya çıktı. Varislerin mahkemeden aldığı, 'Mirasçıdır' belgesi ardından, vekaletnamelerini de alan Gök, Beyoğlu Tapu Müdürlüğü'ne başvurarak taşınmazları satmak istedi. Tapu Müdürlüğü'nce Sent Antuan kilisesine satış durumunu bildirince, kilise başrahibi ve yetkilisi İulian Pişta ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu aracılığıyla mahkemeye başvurdu.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Hatipoğlu'nun talebi üzerine, kilisenin ve müştemilatlarının usulsüz şekilde Sebahattin Gök tarafından satılmak istendiğini bu satışın gerçekleşmemesi için kilise ve müştemilatları üzerine tedbir koydurdu. Gök ise, tedbir kararının kalkması için açılan davaya itiraz etti. Mahkeme, ilerleyen günlerde kilise hakkındaki kararını vereceği öğrenildi.TEDBİR KARARI ALDIRARAK SATIŞLARI DURDURDUKKonu hakkında konuşan Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu, ? Sent Antuan Kilisesi Türkiye'nin en büyük kilisesi. 2016 yılında bu kiliseyi satma iradesi ortaya koyan bazı kötü niyetli kişilerin olduğunu öğrendik. Bu kişi de Sebahattin Gök isimli bir vatandaş. Sebahattin Gök, Hakkında 34 tane soruşturma dosyası bulunan, resmi belge sahteciliğinden dolandırıcılık iddiasına kadar birçok suçla muhatap olan bir şahıs. Bu kilisenin üzerindeki nam-ı müstear kayıtlarını, sanki gerçekten hak sahipleriymiş gibi kendi lehine kullanmak suretiyle oradaki hak sahibi görünen kişileri aldatarak, kandırarak bazı belgeler elde ediyor. Daha sonra bu belgeleri tapuya götürüyor. Tapudakiler bu durumu fark edince kilise yetkililerine haber veriyor ve yetkililer o dönem dava açıyor, ihtiyat-i tedbir kararıyla satış durduruluyor. Şimdi Sebahattin Gök tekrar başvurarak tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Yarın da bu duruşma görülecek, mahkemelerimize ve hukukumuza güveniyoruz. dedi.---------------Avukat Hatipoğlu'nun açıklamaları-Kiliseden detaylar