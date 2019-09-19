Sentetik uyuşturucuyu toprağa gömmüşler

Kayseri
'de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbar üzerine merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ndeki arazide arama yaptı.
Aramada toprağa gömülü 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Ekipler, olayla bağlantılı oldukları öne sürülen A.U, Ö.B. ve S.B'yi belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.