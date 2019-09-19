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Sentetik uyuşturucuyu toprağa gömmüşler

Kayseri'de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

19.09.2019 14:15
Kayseri'de düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbar üzerine merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ndeki arazide arama yaptı.
Aramada toprağa gömülü 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Ekipler, olayla bağlantılı oldukları öne sürülen A.U, Ö.B. ve S.B'yi belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sentetik uyuşturucuyu toprağa gömmüşler

Buğdaylı Mahallesi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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