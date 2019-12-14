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Şentop: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.

14.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:26
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.
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"ABD Senatosunun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukuku yok sayarak, sözde Ermeni iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Asya Parlamenterler Asamblesi'nde siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum"
"Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senatoyu bağlamayacak bu karar açıktır ki kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır"
Şentop:

Türkiye, Asya, Güncel

Kaynak: AA


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