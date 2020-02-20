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Şentop: Almanya'da ırkçı eylemleri endişe ile takip ediyoruz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da gerçekleşen ırkçı saldırıya ilişkin, "Almanya'da ırkçı yapılanmaların, ırkçı eylemlerin geliştiğini endişe ile takip ediyoruz" dedi.

20.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:33Şentop: Almanya'da ırkçı eylemleri endişe ile takip ediyoruz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 'da gerçekleşen ırkçı saldırıya ilişkin, "Almanya'da ırkçı yapılanmaların, ırkçı eylemlerin geliştiğini endişe ile takip ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karadağ Parlamento Başkanı Ivan Brajoviç ve beraberindeki heyet, Genel Kurul salonunu gezdi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bıraktı. Şentop, daha sonra konuk heyet Brajoviç onuruna öğle yemeği verdi. Şentop, yemeğin ardından basın mensuplarına, Almanya'da gerçekleşen ırkçı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, saldırıyı öğrendiğinde büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Almanya'da ırkçı yapılanmaların, ırkçı eylemlerin geliştiğini endişe ile takip ediyoruz. Bilhassa Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına karşı girişilen eylemlerin de bu boyutlara varması hakikaten çok ciddi endişeler doğuruyor bizim açımızdan. Avrupa ülkeleri, başta Almanya olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde terörle mücadele için bazı çalışmalar yürütürken, kendi evlerinde, kendi topraklarında ırkçı terörün, yabancı düşmanı terörün, İslamafobik terörün yükselişine engel olmayı öne almaları gerekir. Almanya'nın artık gerçek manada bu işin sorumluluğunun farkına varması ve ırkçı nazi kökenli terör faaliyetlerine karşı gerekli tedbirleri alması ve esasen bunu da gerçekten öncelikle kabul etmesi gerekiyor. Ben inşallah bundan sonra bu konuda daha fazla dikkat ve titizlik gösterileceğini, ırkçı ve nazi kökenli terörle mücadele edileceğini ümit ediyorum. Bu olayın bizi bu konuda ikaz etmesi gerektiğini düşünüyorum."



Mustafa Şentop, Almanya, Politika

Kaynak: DHA

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