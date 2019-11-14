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Şentop Bilgin'den bilgi aldı

Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret eden TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, belediye başkanı Hilmi Bilgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

14.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:07Şentop Bilgin'den bilgi aldı
Belediye Başkanlığını ziyaret eden TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, belediye başkanı Hilmi Bilgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Üniversitesi akademik yıl açılışına katılmak üzere Sivas'a gelen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Sivas Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve belediye yönetimi tarafından karşılanan Şentop, Bilgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilgin, "Sivas'ta bize yüklenen sorumluluğun bilinciyle emanete sahip çıkıyoruz. Hemşerilerimizin iyi ki Sivas'ta yaşıyorum dediği bir anlayışıyla hizmet ediyoruz. Şehrimize imar noktasında kültürel ve sosyal manada geliştiği, gençliğimizin milli ve manevi değerlere sahip olduğu güzel çalışmalar yapıyoruz. Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz'ın önderliğinde valiliğimiz, belediyemiz, kamu kurumlarımız ve STK'larımızla birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz. İnşallah 5 yıl boyunca aldığımız bayrağı daha da ileriye götürecek sorumlulukla çalışacağız. Sizin bizlerin üzerinde her anlamda çok fazla emeğiniz var, emeklerinizden dolayı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum." dedi.

Şentop ise "Cumhuriyet Üniversitesi'nin düzenlediği bir program için Sivas'tayız. Üniversiteler şehirlere farklı hava katıyor. Cumhuriyet üniversitesinin yanı sıra ikinci üniversite de faaliyete girince Sivas için ayrı bir güce dönüşecek. Sivas ziyaretlerimiz kapsamında valiliğimizi belediyemizi ziyaret ediyoruz. Hilmi Bey benim çok eski dostum. Sivas'a büyük hizmetler yapacağına inanıyorum tekrar tebrik ediyorum. Allah muvaffak etsin." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibi günün anısına TBMM Başkanı Şentop ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS

Mustafa Şentop, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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