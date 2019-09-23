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Şentop fetö uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör örgütüdür

Şentop FETÖ uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör örgütüdürKazakistan (DHA) ? TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Daha Büyük Bir Avrasya Diyalog. Güven. Ortaklık temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4.

23.09.2019 11:27Şentop fetö uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör örgütüdür
Şentop FETÖ uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör örgütüdür
Kazakistan (DHA) ? TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Daha Büyük Bir Avrasya Diyalog. Güven. Ortaklık temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.
Görüşme önce konuşan Şentop, 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) uluslararası bir istihbarat örgütü gibi çalışan yeni jenerasyon bir terör örgütüdür. FETÖ, faaliyet gösterdiği ülkelerde güvenlik riski teşkil etmektedir. Bu örgüt, eğitim kurumları ve dernek, vakıf gibi yapıları maske olarak kullanmaktadır. Türkiye bu örgütlü mücadelesinde sona yaklaşmıştır. Örgüt elebaşlarını cezalandırmış, mahkemelerden mahkümiyet kararları çıkartmıştır' dedi.

Mustafa Şentop, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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