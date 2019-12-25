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Şentop: Güvenlik ve özgürlük birbirinin tamamlayıcısıdır

ANKARA'da 'Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4'üncü Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Güvenlik-özgürlük dengesini kurmadan özlediğimiz günleri yakalayamayız. Bizim anlayışımızda özgürlük ve güvenlik birbirinin zıddı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır" dedi.

25.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:43 Şentop: Güvenlik ve özgürlük birbirinin tamamlayıcısıdır

ANKARA'da 'Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4'üncü Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Güvenlik-özgürlük dengesini kurmadan özlediğimiz günleri yakalayamayız. Bizim anlayışımızda özgürlük ve güvenlik birbirinin zıddı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır" dedi. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4'üncü Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, eğitimini tamamlayan ve yemin eden 2 bin 559 komiser yardımcısına demokrasi ve hukuk devleti mesajı vererek "Anayasa temel hak ve özgürlüklere en çok siz riayet edin. Hak kavramı üzerinden ortaya koyacağınız her şey tüm dünyaya emsal olacaktır. Allah ayağınıza taş değdirtmesin" dedi.

ŞENTOP'TAN GÜVENLİK VE ÖZGÜRLÜK MESAJI

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, törende yaptığı konuşmada güvenlik ve özgürlükten ödün vermeden mücadeleye devam edilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Güvenlik, özgürlük dengesini kurmadan özlediğimiz günleri yakalayamayız. Devletin dini adalettir. Darbeye rağmen hukuk-adaletten ödün verilmemiştir. Türkiye olarak mücadelemizi hukuk devleti çerçevesinde gerçekleştik. Demokrasinin kazanımlardan da güvenlikten de taviz vermeden yürümeye devam edeceğiz. Türkiye, 15 Temmuz gibi, belki de bir devletin yaşayabileceği en büyük ihanet karşısında bile hukuktan, adaletten, anayasadan taviz vermemiştir. Terörle mücadelemizi, özgürlükleri güvenlik kaygısına kurban ederek değil, özgürlükleri genişleterek, demokrasiyi güçlendirerek yürüttük. Devletle vatandaş arasındaki uçurumları ortadan kaldırarak, milletimizin devletine sahip çıkmasını, devletine yeniden güvenmesini sağladık. Bizim anlayışımızda özgürlük ve güvenlik birbirinin zıddı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Sizlerin de kanunları uygularken bu hassasiyetle hareket edeceğinize  inanıyorum. Lütfen şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın; devleti korumanın yolu, öncelikle milleti korumaktır."

Konuşmaların ardından komiser yardımcıları yemin etti. Törene katılan ve hatıra fotoğrafı çektirmek için sahneye çıkan 15 Temmuz gazisi eski emniyet müdürü Turgut Aslan, yüzlerce polis tarafından ayakta alkışlandı.



Mustafa Şentop, Politika

Kaynak: DHA

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