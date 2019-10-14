Şentop: harekatın amacı, türkiye'ye yönelik terör tehdidini önlemektir

Sırbistan'da Parlamentolararası Birlik toplantısında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı. 140 ülkenin parlamento başkanlarına ve temsilcilerine seslenen Şentop, "Bu harekatın yegane amacı, son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde oluşan istikrarsız ve kontrolsüz bölgelerden Türkiye'ye yönelecek terör tehdidini önlemektir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'nin güney sınırlarında yuvalanan terör örgütünün tehditlerini bertaraf etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değinmek istiyorum. Bu harekatın yegane amacı, son yıllarda Suriye'nin kuzeyinde oluşan istikrarsız ve kontrolsüz bölgelerden Türkiye'ye yönelecek terör tehdidini önlemektir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve siyasi birliğinden yanadır. Bunu kendi güvenliği ve bölgenin istikrarı açısından da çok önemli görüyor. Bu anlayış içerisinde Türkiye, başta Astana süreci olmak üzere, Suriye'de kalıcı barışı sağlanması için her türlü girişimin içerisinde yer almaktadır. Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometre sınırı mevcuttur. Yani Türkiye, hariçten gazel okuyan ülkelerden farklı bir durumdadır. Bu sınırların tamamına yakınında, kendi topraklarının bir kısmında, Suriye'nin henüz bir kontrolü yoktur. Bu kontrolsüz durumdan istifade eden bazı terör örgütleri, Türkiye'ye dönük silahlı ve terörist eylemler içerisinde olacak şekilde bir yapılanma içine girmiştir. Son bir yılda, Suriye PKK'sı olarak terör örgütü PYD/YPG tarafından, Türkiye sınırları içerisinde 100'den fazla terör eylemi gerçekleştirilmiştir. Türkiye, terör örgütlerinin bertaraf edilmesi için bugüne kadar askeri seçenek dışında her yolu samimiyetle ve sabırla denemiş ama Suriye PKK'sı olan PYD/YPG isimli terör örgütünün sınır ötesindeki yapılanması bertaraf edilememiştir" ifadelerini kullandı.

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-Toplantıdan detaylar

-Şentop'un konuşması