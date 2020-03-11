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Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı

TBMM Başkanı Şentop'un gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı.

11.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:58
TBMM Başkanı Şentop'un gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Şentop, Meclis'te koronavirüs tedbirleri ile ilgili gazetecilerin soruları cevapladı

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Şentop, Güncel

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