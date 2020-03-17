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Şentop: "(Meclisin tatil edilmesi) Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı.

17.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)
TBMM Başkanı Şentop: "(Meclisin tatil edilmesi) Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen kanun teklifinin bitimine kadar en azından, bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler." Şentop:

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Şentop, Politika

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