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Şentop, MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

08.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:01 Şentop, MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Şentop, 'da MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. TBMM Başkanı, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ve Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi (Senato) Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi.

Her iki görüşmede de iki ülke ilişkilerinin yanı sıra FETÖ terör örgütünün Güney Kore'deki varlığını sürdürmesi gündeme geldi. TBMM Başkanı Şentop, FETÖ'nün Kore ve Endonezya'daki faaliyetlerine son verilmesini istedi.

Görüntü Dökümü

----------------Görüşmelerden görüntüler



Güney Kore, Meksika, Kore, Güncel

Kaynak: DHA

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