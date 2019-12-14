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Şentop: "Özel bir görüşme yaptık"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

14.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:39Şentop:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı Ali Laricani ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Türkiye'nin Dönem Başkanı olduğu, 42 üye ülkeden Meclis Başkanları ve Parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katıldığı Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) 12. Genel Kurulu Antalya'da düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde düzenlenen Genel Kurula çok sayıda ülkenin meclis başkanı katıldı. Genel Kurul kapsamında Meclis Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından kamera karşısına geçen ikili açıklamalarda bulundu.

Şentop: "Özel bir görüşme yaptık"

Asya Parlamenter Asamblesi'nin 12. Genel Kurulu kapsamında Antalya'da olduklarını ifade eden Şentop, toplantı vesilesiyle İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüşme fırsatı bulduğunu belirtti. Şentop, "Kendisiyle özel bir görüşme yaptık, verimli bir görüşme oldu. Birçok meseleyi bölgesel ve iki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Laricani: "Bölgede sürdürülebilir güvenlik"

İran Meclis Başkanı Laricani ise, Şentop'a ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti. Şentop ile çeşitli alanlardaki konularda görüştüklerini belirten Laricani, "İki ülke arasında değişik seviyelerde ve alanlarda çok iyi bir işbirliği yapılmakta. Bunları çok açık ve detaylı bir şekilde görüştük. İki ülke arasındaki işbirlikleri ile bölgemizde de sürdürülebilir güvenlik sağlanacağına inanıyoruz. Umarız bu işbirlikleri devam eder" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Meclis Başkanı, Ali Laricani, İran, Politika

Kaynak: İHA

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