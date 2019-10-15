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Şentop, rus gazetecilerin sorularını yanıtladı

Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladıSırbistan, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

15.10.2019 20:02
Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı
Sırbistan, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şentop, kendisine yöneltilen ABD yaptırımlarının devreye girmesi operasyonu etkiler mi sorusuna, Bu operasyonun bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekatımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir dedi.
Şentop, rus gazetecilerin sorularını yanıtladı

Sırbistan Karadağ, Mustafa Şentop, Belgrad, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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