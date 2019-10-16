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Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Gojkoviç ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) temasları kapsamında Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojkoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

16.10.2019 14:45Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Gojkoviç ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) temasları kapsamında Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojkoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan temasları kapsamında Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) temasları kapsamında Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojkoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Şentop daha sonra Belgrad'da Parlamentolar Arası Birlik'in önemli kurumlarından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli ve beraberindeki heyeti kabul etti. Temaslarını sürdüren Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Mohamed Ali Houmed ve beraberindeki heyet ile de görüştü.
(EK-NT-D)

Sırbistan Karadağ, Türkiye, Belgrad, Güncel

Kaynak: İHA

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