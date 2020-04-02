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Şentop'tan, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadele mektubu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanına gönderdiği mektupta, "Bu ölümcül tehdidin evrensel bir salgın olması dolayısıyla tüm ilgili parlamentolar, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir dizi kolektif ve uyumlu önlemlerin alınmasının, şekillenmesinin ve daha...

02.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:08
Şentop'tan, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadele mektubu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanına gönderdiği mektupta, "Bu ölümcül tehdidin evrensel bir salgın olması dolayısıyla tüm ilgili parlamentolar, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir dizi kolektif ve uyumlu önlemlerin alınmasının, şekillenmesinin ve daha fazla gecikme yaşanmadan hayata geçirilmesinin gerekliliğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı olarak 44 ülkenin parlamento başkanına, koronavirüsle mücadelede ortak hareket edilmesi yönünde mektup gönderdi. Mektupta, küresel salgın seviyesine ulaşan koronavirüse karşı tüm ülkelerin dayanışma içinde hareket etmesinin önemine değinen Şentop, şunları kaydetti:
"Dünya çapında insan sağlığını ve refahını tehdit eden benzeri görülmemiş ve karmaşık bir tehdit yarattığı bu talihsiz zamanda sizlerle iletişime geçme gereği hissettim. Hepimiz bu yıkıcı katilin her gün dünyamızın hemen hemen her yerinde sebebiyet verdiği artan ölüm oranlarına tanıklık etmekteyiz. Bu kritik ve benzeri görülmemiş durumda dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve ülkelerle, özellikle de Covid-19 ile yoğun bir şekilde mücadele eden Asyalı dostlarımızla yürekten dayanışma içinde olduğumuzu ifade eder, bu son derece tehlikeli ve yıkıcı virüsü en kısa sürede yenmek ve yok etmek için mütevazı yardımlarımızı kendilerine her şekilde iletmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.
Bu ölümcül tehdidin evrensel bir salgın olması dolayısıyla tüm ilgili parlamentolar, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir dizi kolektif ve uyumlu önlemlerin alınmasının, şekillenmesinin ve daha fazla gecikme yaşanmadan hayata geçirilmesinin gerekliliğine inanıyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tarafından son zamanlarda dünyaya yönelik haklı olarak verilen mesajlarda da belirtildiği üzere, bu kritik uluslararası koşullarda dayanışma, empati ve fedakarlığımızı en iyi şekilde göstermenin ayrıca hepimizin insani sorumluluğu olduğunu vurguluyor ve insanlığı bu tehdidin pençesinden kurtarmak için tek vücut ve tutarlı bir şekilde karar vermemizi engelleyen ikili veya çok taraflı her türlü engeli bir kenara koymaya davet ediyorum. Koronavirüse karşı bu mücadelede sevdiklerini kaybeden aileler ve özellikle tıp camiasıyla gönülden empati kuruyor, bu görünmez insanlık düşmanını çok geç olmadan yenmek için tüm uluslararası ortak önlemlerin alınmasını derinden destekliyorum."
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Kaynak: AA

Etiketler: Parlamento, Politika
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Haberler ›› Politika ››Şentop'tan, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadele mektubu - Haberler

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