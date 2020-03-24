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Şentop'tan eski TBMM Başkanı Yıldırım'ın kayınvalidesi için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

24.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:44
Şentop'tan eski TBMM Başkanı Yıldırım'ın kayınvalidesi için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter'daki mesajında "Önceki TBMM Başkanımız, İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi, Sayın Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin annesi Havva Yıldırım'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Öte yandan Meclis Başkanı Şentop'un, Yıldırım'ı da telefonla arayarak taziyesini bildirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Binali Yıldırım, Havva Yıldırım, İzmir, Politika

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