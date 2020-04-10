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Şentop'tan Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde nizamiyede görevli polislere ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla ülkenin her bir tarafında zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçlerini tebrik ederken milletvekillerine, koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine...

10.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:06
Şentop'tan Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde nizamiyede görevli polislere ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla ülkenin her bir tarafında zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçlerini tebrik ederken milletvekillerine, koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uymaları çağrısını yineledi.
Şentop, TBMM yerleşkesinin Güvenlik Caddesi girişinde yapımı tamamlanan nizamiye binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.
Ardından burada görevli polis memurları ile bir araya gelen Şentop, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, polis memurlarına çikolata ikramında bulundu.
Şentop, burada yaptığı açıklamada, binanın açılış törenini bugün için planladıklarını ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiremediklerini kaydetti.
Güvenlik Caddesi kapısıdaki polis memurlarının daha önce sağlıksız şartlarda görev yaptığını, gerçekleştirilen iyileştirmelerle onlara daha güvenlikli ve konforlu bir bina inşa ettiklerini belirten Şentop, "Burada görev yapan polis kardeşlerimiz, daha iyi şartlarda görevlerini sürdürme imkanına kavuştu. Ülkemizin her bir tarafında zor şartlar altında görev yapan tüm polis kardeşlerimizin de bu vesileyle teşkilatlarının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.
Şentop, tüm dünyanın önemli tarihi bir süreçten geçtiğini, daha önce de salgın hastalıkların yaşandığını ancak koronavirüsün, insanlık tarihinin en hızlı yayılan salgını olarak karşılarına çıktığını söyledi.
Bu durumun pek çok sonuçlarının olacağını anlatan Şentop, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda erken tedbirler aldık. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde kontrol altına alınır ve eski günlerimize döneriz. Salgın dolayısıyla gelen kısıtlamaların da en kısa zamanda kalkacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.
-Milletvekillerine sosyal mesafe çağrısı
TBMM Başkanı Şentop, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Kurul çalışmalarında yoklama istenmeyeceğini ancak buna rağmen son iki gündür yoklama talep edildiğini, yaşanan gerginliklerin de sosyal mesafe kuralının bozulmasına neden olduğunu" belirten ve "Bu konuda milletvekillerine çağrısı olup olmayacağını" soran gazeteciye Şentop, bu haftaki çalışmalarda, milletvekillerinin de maske takmaları yönündeki çağrılarına uyduğu karşılığını verdi.
Yaşanan bazı tartışmaların yakın mesafelerde gerçekleştiğine şahit olduklarını dile getiren Şentop, şöyle konuştu:
"Bu konuda arkadaşlarımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum. Kamu ve özel sektörün bazı yerlerinde çalışmalar yavaşlatılmış, hatta durdurulmuşken Meclisimiz aynı yoğunlukla çalışmalarını sürdürüyor. Bu fedakarca bir yaklaşımdır. Tüm milletvekili arkadaşlarımıza bu fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ancak içinde bulunduğumuz şartların hassasiyetlerini dikkate almamız, hatırlamamız, hatırlamayanlara hatırlatmamız gerekiyor. Gerek tartışmalarda gerek daha önceki uygulamaları, içinde bulunduğumuz şartları düşünerek hareket etmemizde fayda var. İçtüzükten kaynaklanan haklar var, şüphesiz bunlar kullanılabilir fakat içinde bulunduğumuz fiili durumu dikkate alarak bu konuda hareket etmekte fayda var. Tüm milletvekili arkadaşlarıma tekrar çağrıda bulunmak istiyorum; koronavirüs salgını dolayısıyla başta sosyal mesafe olmak üzere, çalışma şartlarıyla ilgili olarak da Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uymalarını tekrar hatırlatıyorum. Hem milletvekillerimizin kendi sağlığı hem de milletimiz tarafından takip edilen örneklik durumu var. Bunları dikkate alarak hareket etmelerini ifade etmek isterim."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Politika
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