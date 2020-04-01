Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şentop'tan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

01.04.2020 22:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:46
Şentop'tan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle salgına karşı yürüttüğümüz mücadelenin fedakar kahramanları sağlık çalışanlarımıza takdir ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Şentop, İstanbul, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››Şentop'tan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var Haberler
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var
Fransa’da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü
Türkiye’de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Haberler
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi’yle ilgili ilk kez konuştu Haberler
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriterlerini belirledi Haberler
Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriterlerini belirledi
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var Haberler
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul’la ilgili konuştu Haberler
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haberler
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?

Son Dakika Politika Haberleri

23:25: İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj - Haberler 23:23: Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Haberler 23:23: Aliağa'da çiftçinin koyunlarını gasp eden 5 kişi tutuklandı - Haberler 23:19: Kocaeli'de 9 bin 400 adet kaçak maske ele geçirildi - Haberler 23:03: Ardahan'da 1 Nisanda 'beyaz' sürpriz - Haberler 22:42: Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var 22:21: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız 19:46: Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti - Haberler 19:31: İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi - Haberler 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı - Haberler 21:58: İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor - Haberler 18:38: ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor - Haberler