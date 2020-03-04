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Şentop'tan sığınmacılara ateş açan Yunan güvenlik güçlerine kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriyeli sığınmacılara gerçek mermilerle ateş açan Yunanistan güvenlik güçlerinin insanlık dışı tutumunu kınadığını belirtti.

04.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:12Şentop'tan sığınmacılara ateş açan Yunan güvenlik güçlerine kınama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriyeli sığınmacılara gerçek mermilerle ateş açan Yunanistan güvenlik güçlerinin insanlık dışı tutumunu kınadığını belirtti.
Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. Avrupalı Devletler, destekledikleri Yunanistan'ın bu vahşi tavrından utanç duymalı." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Şentop, Politika

Kaynak: AA

4.03.2020 19:01:39