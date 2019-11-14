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Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde...

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak, "Ben Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin hem görüşme, konuşma, oradaki doğru bilgileri aktarmasının önemli olduğunu görüyorum.

14.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:38Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde...
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili olarak, "Ben Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin hem görüşme, konuşma, oradaki doğru bilgileri aktarmasının önemli olduğunu görüyorum. , Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, bir dizi ziyaretler yapmak üzere Sivas'a geldi. Öğle namazını Ulu Camii'nde kılan Şentop, daha sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi. Başkan Şentop, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın ABD'ye yaptığı ziyaret çok önemli bir ziyaretti. Öncesinde yaşanan olaylar sebebiyle gidip gitmeme konusu uzunca değerlendirildi. Fakat öncesinde yine Trump ile yapmış olduğu telefon görüşmesi neticesinde önemli bir ziyaret olacağı anlaşılınca gitmeye karar verdi. Dün akşam uzun süren heyetler arası görüşmeler yapıldı. Açıklamaları hep beraber izledik. Ben çok önemli mesafe alındığı kanaatindeyim. İlk meyvesi de Amerika senatosunda 1915 olayları ile ilgili teklifin gündeme alınmaması, görüşülmemesi olmuş oldu. Türkiye ile ilgili Avrupa ülkeleri de, Amerika da temel problem bu farklı kaynaklardan, Türkiye'yi dışarıdan takip eden kaynaklardan veya Türkiye'nin hasmı olanların beyanlarından Türkiye'yi değerlendirmeye çalışıyorlar. Hepsinde de hatalı sonuçlara vardıklarını görüyoruz. Türkiye'yi Türkiye'den dinlemenin her zaman önemli olduğunu ifade ettik. Benim de bundan 2 hafta önce Strazburg'da temaslarımda da bunu gördüm. Bir takım kanaatleri var ama bu kanaatlerin dayanağı olacak doğru bilgiler ve gerçek bilgiler ellerinde yok. Tabi bu şekilde olunca gerçekçi politikalar üretmeleri de mümkün olmuyor. Ben Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin hem görüşme, konuşma, oradaki doğru bilgileri aktarmasının önemli olduğunu görüyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir."


- Sivas

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

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