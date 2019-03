Şentop: "Türkiye, Milli Meselelerde Tek Yumruk Oluyor"

Kaynak: AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , " Türkiye 'nin milli meselelerde tek yumruk halinde hareket edebilme kabiliyetini her zaman gördük. Türkiye, milli meselelerde tek yumruk oluyor. 1974'te Kıbrıs 'ta bunu yaşadık. İstiklal Harbi'nde ve 15 Temmuz'da bunu gördük." dedi.Şentop, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Bin Yılın Başlarında Türkiye ve Dünya" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi birikimi ve potansiyeliyle ön plana çıktığı bir yüzyıl içerisinde olduklarını belirtti.Türkiye'nin güçlendikçe içeride ve dışarıda husumet ve düşmanlıkların hedefi haline geldiğini anlatan Şentop, bunun en son örneğini Yeni Zelanda 'da yaşanan olayda gördüklerini vurguladı.Yeni Zelanda'da son zamanların en üzücü olaylarından birinin yaşandığını, camide ibadet etmek için bir araya gelen insanların üzerine cani ve ırkçı bir teröristin ateş açtığını hatırlatan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:"İşin bu tarafı çok önemli tabii ki fakat bu teröristin silahında yazan notlarda Türkiye ile ilgili şeyler de var. Türkiye düşmanlığı, İstanbul 'la ilgili bir şeyler var. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Türkiye'ye 16 bin 500 kilometre uzaklıkta, 21 saat uçakla yolculuk yapılarak ulaşılan bir yer. Orada yaşayan bir adamı Türkiye neden alakadar ediyor. İşte bu sebeplerden dolayı. Türkiye bir potansiyele sahip, Türkiye'nin bir iddiası var, bir arka planı var bu iddianın. O zihniyette olan insanların yetiştiği, onları besleyen bir iklim var Avrupa 'da, Batı'da. Yakında Avrupa Parlamentosu seçimleri de olacak göreceğiz. Orada ırkçı, İslam ve Türkiye düşmanlığı içeren unsurların gittikçe yayıldığını, buna uygun zeminin oluştuğunu görüyoruz.""Türkiye milli meselelerde tek yumruk oluyor"TBMM Başkanı Şentop, yeni dünyada Türkiye'nin kurucu aktör olarak yer almak için mücadele ettiğini ifade ederek, ülkenin yeni paradigmaları kuracak bir aktör olarak kendisini yeniden dizayn ettiğini söyledi.16 Nisan'daki referandumla beraber Türkiye'yi yeni paradigmaların kurucu unsuru olacak bir devlet olabilme kabiliyetine getirecek düzenlemeyi yaptıklarını anlatan Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Dünyada bu tartışmalar devam ediyor, başta Fransa , yarı başkanlık sisteminden başkanlık sistemine geçmek için bir tartışma yürütüyor. Bunu hızlı hareket eden bir hükümet mekanizmasına, bir icra kuvvetine sahip olabilmek için yapıyor. Amerika 'da bile bunun sıkıntıları yaşanıyor. Trump , daha hızlı hareket etmek istiyor ancak sistem buna izin vermiyor. Üçüncü bin yılda yeni paradigmaların inşasında Türkiye'nin kurucu bir unsur olarak yer alması için bu süreçte ilk önce kendimizi yeniden inşa ettik. Milletimizin birliği ve beraberliği özellikle zor zamanlarda birlikte hareket etmesi, milli meselelerde bir araya gelebilmesi çok önemli. Bunu her kritik dönemde yaşadık. Zaman zaman çok ağır tartışmalarımız oluyor aramızda, farklı siyasi görüşten insanlarla ve partilerle. Ama Türkiye'nin milli meselelerde tek yumruk halinde hareket edebilme kabiliyetini her zaman gördük. Türkiye, milli meselelerde tek yumruk oluyor. 1974'te Kıbrıs'ta bunu yaşadık. İstiklal Harbi'nde ve 15 Temmuz'da bunu gördük. Dolayısıyla milletimizin bu ferasetine, şuuruna ve bilincine itimadımız tam.""Bugünkü çatışmalar 20. yüzyılın çatışmalarından farklı"Şentop, 20. yüzyılda insanlık tarihinin en kanlı olaylarının yaşandığına dikkati çekerek, "20. yüzyılda barışı sağlayamayan, insanlığa yetecek adil sistemi oluşturamayan yapılar var. Başta Bileşmiş Milletler olmak üzere, işleyen ekonomik, ticari uluslararası sistem bunların hiçbiri 20. yüzyılda başarılı olamamış. 21. yüzyılda önceki dönemin paradigmalarının sona erdiği bir dönem içerisindeyiz. Dünya, siyasette, hukukta, ekonomide yeni paradigma arayışları içinde. Bugünkü çatışmalar 20. yüzyılın çatışmalarından farklı. Ülkeler daha güçlü bir pozisyon elde etme çabasında, daha aktif daha sonuç alıcı gayreti içerisinde." değerlendirmesinde bulundu.Üniversitelerin birinci amacının bilim üretmek olduğunu anlatan Şentop, başarılı ve akıllı öğrencilerin iyi üniversiteleri tercih ettiğini, iyi üniversitelerin de bu öğrenciler sayesinde isim yaptığını sözlerine ekledi.TBMM Başkanı Şentop, konuşmasının ardından Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesinin yenilenen 6 blok ve 10 farklı ünitesinin toplu açılışını yaptı.Açılışın ardından Şentop, Edirne Valisi Ekrem Canalp 'ı da ziyaret etti.