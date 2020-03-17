Şentop: "(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Umreye giden umreden...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı.
17.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:55
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı. (1)
TBMM Başkanı Şentop: "(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Mart ayının başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş."
TBMM Başkanı Şentop: "(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Mart ayının başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şentop: "(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Umreye giden umreden...
Etiketler : Mustafa Şentop, Politika
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