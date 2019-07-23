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Şentop: "Vatan bölünmez, millet yenilmez, Türkiye mağlup edilemez"

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

23.07.2019 13:50
Şentop:
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ERZURUM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu. (2)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. yılı kutlanan Erzurum Kongresi ve milli mücadeleye ilişkin "O gün vatanımızı bölmeye, parçalamaya, önce işgal edip ardından peşkeş çekmeye yeltenen düşmanlar bugün de benzer oyunlar oynamaktadır. Ancak milletimiz, bu kirli oyunları geçmişte 'millet ruhu' ile bozmuştur. Bugün de herhangi bir işgal yahut bölme teşebbüsüne karşı en büyük savunma gücümüz işte bu millet ruhudur." dedi. Şentop: Vatan bölünmez, millet yenilmez, Türkiye mağlup edilemez

Mustafa Şentop, Güncel

Kaynak: AA

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