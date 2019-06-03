Şentop ve Kurtulmuş cenazeye katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ile AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
, AK Parti üyesi Kadir Doğan
'ın Kırklareli
'ndeki cenaze törenine katıldı.
Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan (55) için Ahmet Cevdet Paşa
Caminde tören düzenlendi. Meclis Başkanı
Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
, Doğan'ın yakınlarına taziyelerini iletti.
Daha sonra öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şentop ile Kurtulmuş, cemaatle birlikte Doğan'ın tabutunu bir süre omuzlarında taşıdı.
Geçmiş dönem AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevi de bulunan Doğan'ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
Güncel