Şentop ve Kurtulmuş Kırklareli'nde cenazeye katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ile AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, AK Parti üyesi Kadir Doğan
'ın Kırklareli
'ndeki cenaze törenine katıldı.
Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan (55) için Ahmet Cevdet Paşa
Camisi'nde tören düzenlendi. Meclis Başkanı
Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu
, Doğan'ın yakınlarına taziyelerini iletti.
Şentop ve Kurtulmuş, kılınan cenaze namazının ardından cemaatle birlikte Doğan'ın tabutunu bir süre omuzlarında taşıdı.
Geçmiş dönem AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevi de bulunan Doğan'ın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
Kadir Doğan
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