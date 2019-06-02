Şentürk, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

Bayburt
Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Vali Ali Hamza Pehlivan
'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret vesilesiyle Bayburt'ta yürütülen ulaşım projeleri, bu bağlamda Bayburt- Gümüşhane
Havaalanı, Vauk ve Kop tünelleri ile şehir geçişi yol yapım çalışmaları hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette Bayburt Group A.Ş. Başkan Vekili Ahmet Şentürk
, Yönetim Kurulu Üyesi Alim Şentürk ile Bayram Şentürk ve Hikmet Şentürk
de yer aldı. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Gümüşhane
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