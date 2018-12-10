Sepaş Çalışanları Öğrencilerin Yüzünü Güldürdü

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:01

Sepaş Enerji Gönüllüleri, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı.Geçen yıl Gebze'nin Kargalı köyünde bulunan Kargalı İlkokulu'nun kütüphanesini yenileyen Sepaş Enerji Gönüllüleri, bu kez de Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Çalışanlardan oluşan Sepaş Enerji Gönüllüleri, 470 öğrencinin eğitim gördüğü okulun kütüphanesi için öğrencilerin hoşuna gidebilecek mobilyaları özenle seçip yerleştirdi, ardından kitapları uygun bir biçimde düzenledi. Açılışa katılan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, kütüphanenin bundan sonraki ihtiyaçları için de desteğe her zaman hazır olduklarını söyledi.Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu Okul Müdürü Alper Doğan çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılışın ardından öğrenciler kitapları inceleyip okuma keyfi yaptı. - KOCAELİ