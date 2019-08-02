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Sepaş Enerji, Capital 500 listesinde ilk 100'de

KOCAELİ(İHA) – Sepaş Enerji, Capital dergisi tarafından 21 yıldır düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında bir kez daha ilk 100'de yer almayı başardı.

02.08.2019 11:35 Sepaş Enerji, Capital 500 listesinde ilk 100'de
KOCAELİ(İHA) – Sepaş Enerji, Capital dergisi tarafından 21 yıldır düzenlenen " Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında bir kez daha ilk 100'de yer almayı başardı.

Doğu Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'de 1,7 milyon elektrik kullanıcısına tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, Türkiye'nin dev şirketlerinin sıralamada bir kez daha yer aldı. Sepaş Enerji, 2018 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar 830 milyon 145 bin TL'lik ciroyla 21 yıldır düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasına 94'üncü sıradan girdi. Sıralamada geçtiğimiz yıl 98. sırada yer alan enerji devi, yüzde 36'lık ciro artışı ile yeni sıralamada 94. sıraya yükseldi. - KOCAELİ

Marmara Bölgesi, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

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