08.07.2019 14:00
Haberler» Spor» Haber

Sepaş Enerji'nin desteklediği milli sporcudan 4 altın madalya

Sepaş Enerji

Sepaş Enerji'nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 4 altın madalyanın sahibi oldu.

Sepaş Enerji'nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 4 altın madalyanın sahibi oldu.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde hizmet verdiği 1,7 milyon müşterinin hayatına hizmetlerinin yanı sıra yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dokunmaya önem veren Sepaş Enerji'nin desteklediği Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 500 metrede bireysel ve ekip yarışlarında 3, 1000 metrede ekip yarışlarında 1 altın madalyanın sahibi oldu. Mustafa Özmen, 4 altın madalyanın yanı sıra 1000 metrede gümüş ve 200 metrede bronz madalyayı da evine götürdü.

Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 29 takımdan 300 sporcu büyükler ve gençler kategorisinde mücadele etti. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Türkiye Kupası, Mustafa Özmen, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:29   Gizem Özer Türkiye şampiyonu oldu
14:28   Ödemiş'te sokak basketbolu heyecanı
14:25   Menemenspor'da çifte imza
14:23   Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna kattı
14:22   Siyahi öncü: Althea Gibson
14:22   Sarı mayolular #2
14:22   Fotoğraflarla 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali: ABD 4. kez şampiyon