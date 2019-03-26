Sepaş Enerji Uyardı; "Faturanızı Yetkili Noktalardan Ödeyin"

Kaynak: İHA

Sepaş Enerji, müşterilerini yetkili olmayan fatura ödeme merkezlerinden yaptıkları ödemelerin güvence altında olmadığı konusunda uyarıda bulundu.Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, müşterilerini ödemelerini Yetkili Faturamatik Hizmet noktaları, Türkiye genelindeki tüm PTT şubeleri, E-Devlet aracılığıyla, faturalarda belirtilen anlaşmalı bankalara otomatik ödeme talimatı vererek ya da internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Faturalarını bu merkezler aracılığıyla ödeyen tüm müşteriler yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı Sepaş Enerji güvencesi altına alındığının ifade edildiği açıklamada, "Bu noktalardan yapılan ödemeler ek bir ücret ödemeden gerçekleştirildiği gibi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yasalara dayanarak yaptığı düzenlemeler çerçevesinde banka altyapı ve güvencesiyle Sepaş Enerji sistemlerine anında yansıyor" açıklamalarına yer verildi."Diğer kanallardan yapılan ödemeler ise Sepaş Enerji'nin güvencesi altında bulunmuyor" açıklamasında bulunan Sepaş Enerji'den yapılan açıklamada, "Yetkisiz ödeme noktaları tarafından tahsil edilen ödemeler Sepaş Enerji'nin doğrudan sistemine iletilmediği gibi Sepaş Enerji'nin garantisi altında da bulunmuyor. Bu sebeple Sepaş Enerji, müşterilerini faturalarını anlaşmalı bankalar, E-Devlet, PTT şubeleri ve yetkili Faturamatik Ödeme Noktalarında ödemeye özen göstermesi konusunda uyarıyor" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ