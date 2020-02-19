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Sepaş Enerji yeni adresine taşınıyor

Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'nın görevli tedarik şirketi Sepaş Enerji'nin müşteri hizmetleri merkezi, yeni adresine taşınmaya hazırlanıyor.

19.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:40Sepaş Enerji yeni adresine taşınıyor
, Düzce, ve 'nın görevli tedarik şirketi Sepaş Enerji'nin müşteri hizmetleri merkezi, yeni adresine taşınmaya hazırlanıyor.

Hizmet noktalarını fiziksel olarak yenileyen Sepaş Enerji'nin müşteri hizmetleri merkezi, yeni binasına taşınmaya hazırlanıyor. Sepaş Enerji aboneleri, abonelikleriyle ilgili işlemlerini 24 Şubat itibarıyla Yahya Kaptan'da bulunan yeni adreste yapmaya başlayacak. Kandıra sapağında bulunan binadan 3 kilometre ilerideki adrese taşınan Sepaş Enerji, hizmetlerini Yahya Kaptan Mahallesi Şevval Sokak adresinde devam edecek.

Sepaş Enerji'nin Genel Müdürlük binasının da yer alacağı adrese ulaşmak isteyen vatandaşlar, otogara giden otobüs ve minibüs hatlarını kullanabilecek. - KOCAELİ

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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