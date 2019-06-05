Kendi hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk yapan 4'ü çocuk 6 kişi kameralara yakalandı. Motosiklet kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması da dikkat çekti.

İstanbul Seyrantepe Mevkii'nde kameraya yakalanan tehlikeli yolculukta, motosikleti kullanan yetişkin kişinin arkasında bir çocuğun oturduğu görülüyor. Sonradan eklenmiş olduğu anlaşılan sepette ise biri iki çocuk ön tarafta otururken, bir kadın da kucağında bir çocukla arka tarafta oturuyor.

Motosiklet sürücüsü ve yolcuların hiçbirinin kaskının olmaması ise ayrıca dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA