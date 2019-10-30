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Sepetli vinç köprüde askıda kaldı

Siirt'in Baykan ilçesinde, köprüde askıda kalan sepetli vinçteki 2 kişi yaralandı.

30.10.2019 16:58Sepetli vinç köprüde askıda kaldı
Siirt'in Baykan ilçesinde, köprüde askıda kalan sepetli vinçteki 2 kişi yaralandı.
İlçedeki elektrik arızasına müdahaleden dönen Fatih Uras (45) yönetimindeki Dicle Elekrik şirketine ait 21 BC 112 plakalı sepetli vinç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Kezer Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı.
Vinç, çarpmanın şiddetiyle köprüde askıda kaldı.
Olay yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Salık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredekilerin de destek verdiği ekipler aracın Kezer Çayı'na düşmesini önledi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Uras araçtan çıkarken, Bedri Arslan (34) ise araç içinde sıkıştı.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarılan Arslan ile Uras, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Askıda kalan vinç de bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Baykan, Dicle, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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