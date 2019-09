"Sepsis nedeniyle her 4 saniyede bir ölüm gerçekleşiyor"Bakanlık tarafından Sepsis Sempozyumu düzenlendi

ANKARA - Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Dünyada, her yıl yaklaşık 30 milyon insanda sepsis gelişmekte ve yaklaşık 9 milyon insan hayatını sepsis nedeniyle kaybetmektedir. Genel olarak baktığımızda, sepsis nedeniyle ortalama her 4 saniyede bir ölüm gerçekleşmektedir" dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından "13 Eylül Dünya Sepsis Günü" öncesi sepsis sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda, sepsisi önleme, tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı.Sepsis hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda, kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen, erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen bir klinik tablodur" diye konuştu.Her 4 saniyede bir ölümSepsisin küresel bir sağlık sorunu olduğunu belirten Meşe, "Dünyada, her yıl yaklaşık 30 milyon insanda sepsis gelişmekte ve yaklaşık 9 milyon insan hayatını sepsis nedeniyle kaybetmektedir. Yine dünyada her yıl 3 milyon yeni doğanda ve 1.2 milyon çocukta sepsis gelişmektedir. Her yıl 1 milyon yeni doğan hayatını yine bu sebeple kaybetmektedir. Genel olarak baktığımızda, sepsis nedeniyle ortalama her 4 saniyede bir ölüm gerçekleşmektedir" şeklinde konuştu.Bebekler riskli guruptaMeşe, özellikle 65 yaş ve üzerindekilerde, gebelerde, 1 yaş altı bebeklerde, hastanede yatan hastalarda, kanser, siroz, böbrek yetmezliği, otoimmün hastalık, HIV/AIDS gibi kronik hastalığı olan ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde, sepsis gelişmesinin ve sepsise bağlı ölüm riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.Öte yandan Meşe, toplum kökenli sepsisin önlenmesi için; el hijyeni başta olmak üzere hijyen ve sanitasyon uygulamalarına dikkat edilmesi, temiz ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması, yenidoğanlarda anne sütü ile beslenme ve özellikle risk grubunda yer alan kişilerin aşılanmalarının gerekli olduğunu kaydetti.Hastanelerde Ulusal Enfeksiyon Kontrol Programı uygulanacakSağlık Bakanlığında, Enfeksiyon Kontrol Kurulu tarafından, "Ulusal Enfeksiyon Kontrol Programı" oluşturduklarını söyleyen Meşe, "Bu programda, hastanelerimizde el hijyeni uyumunu artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri yapılacak ve enfeksiyon önlem paketleri uygulamaya konulacaktır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı olarak sterilizasyon-dezenfeksiyon eğitimleri verilerek sertifikasyon programı uygulayacağız. Ulusal Enfeksiyon Kontrol Programını tüm hastanelerimizde uygulamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.Bakanlığa Avrupa El Hijyeni Mükemmeliyet ÖdülüErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde, uyguladıkları Enfeksiyon Kontrol Programı neticesinde, hastane enfeksiyon oranlarının yüzde 50 oranında düştüğünün altını çizen Meşe, "Cenevre'de 2 yılda bir verilen Avrupa El Hijyeni Mükemmeliyet Ödülünü almaya hak kazandık. Ödül, 12 Eylülde Cenevre'de tarafımıza takdim edilecektir."Ulusal Antimikrobiyal Direnç Önleme Stratejik Eylem Planını" da uygulamaya başlayacaklarını belirten Meşe, "Sepsise bağlı ölümlerin azaltılması için, sepsisin erken tanısı, uygun medikal tedavinin ve antimikrobiyal tedavinin erken başlanması çok önemlidir. O yüzden bir diğer sloganımızı "Sepsisi tanı, hayatı koru" olarak belirledik. Hazırladığımız "Sepsis Yönetim Planı" ile, sepsis hastalarının erken tanısı ve müdahalesinin sağlanması ve sepsise bağlı ölümlerin azaltılması hedeflenmektedir" ifadelerini kaydetti.Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ise hem Türkiye'de hem Dünyada sebsisle ilgili çalışmalar başlattıklarını belirterek, "Bu çalışmalardan birisi de hem dünya ile sepsis farkındalık günlerini düzenlemek hem de sepsis sempozyumuyla meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına sepsis hakkında güncel bilgilerin ulaştırılması amaçlanmıştır" dedi.Sağlık Bakanlığı tarafından antibiyotik kullanımının engellendiğini belirten Güven, bunların ileri süreçlerde olumlu etkilerinin görüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA