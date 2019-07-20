Sera atıklarını ateşe verdiler

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, ilçe belediyesinin sera atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için yaptığı protokol kapsamında toplanan atıklar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.Demre'de bertaraf edilmesi için Demre Çayı kenarına kuruması için bırakılan sera atıkları, saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Demre- Beymelek arasındaki köprünün altındaki yangın, iki noktada aynı anda başladı. 12 Temmuz'dan bu yana atıkları öğüten iş makinelerinin yakınında çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki itfaiye aracı, bir su tankeri ve iş makinalarıyla müdahale edildi. Yangın 07.30'da kontrol altına alınarak söndürüldü.Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, yangında kasıt olduğunu iddia etti. Sera atıklarının Demre'de kronik bir sorun olduğunu, her yaz yakıldığını ve bunun çevre kirliliğine yol açtığını kaydeden Başkan Kocakaya, atıkların enerjiye dönüştürülmesi için bir firmayla protokol imzaladıklarını, bu kapsamda kurutulan atıkların öğütülerek enerji santrallerine gönderildiğini belirtti. Demre'de ilk defa vatandaşların bu yazı duman altı olmadan, karbonmonoksit gazı solumandan geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Kocakaya, "Yaylakaya, Küçük Kum, Alakent, Beymelek ve Köşkerler mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız, koabondioksit solumadan, geceleri evlerinin pencerelerini kapatmadan bir yaz geçirecekti. Ama dün gece cahil, vicdansız ve kendini bilmez kişi veya kişiler bunu Demrelilere çok gördü. Kurumaya bırakılan ve öğütülmeyi bekleyen atıkları ateşe verdi. Yangında kesinlikle kasıt var. Atıklar 12 Temmuz'dan bu yana öğütülerek, TIR'larla enerji santrallerine gönderiliyordu. Sorumluların bulunması için şikayette bulunduk" dedi.