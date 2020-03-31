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Sera gazı emisyonu 2018'de 520.9 tona geriledi

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2018 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 0.5 azalarak 520.9 milyon ton (Mt) karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

31.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:17
Sera gazı emisyonu 2018'de 520.9 tona geriledi

Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2018 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 0.5 azalarak 520.9 milyon ton (Mt) karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı emisyonlarında karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71.6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 12.5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12.5 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3.4 ile atık izledi.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4.0 ton karbondioksit eşdeğeri, 2017 yılında 6.5 ton CO2 karbondioksit eşdeğeri ve 2018 yılında 6.4 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Toplam karbondioksit emisyonlarının 2018 yılında yüzde 35.5'i elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 85.8'i enerji sektöründen, yüzde 13.9'u endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0.3'ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

Enerji sektörü emisyonları 2018 yılında, 1990 yılına göre yüzde 167.3 artarken bir önceki yıla göre yüzde 1.8 azalarak 373.1 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 185,5, bir önceki yıla göre ise yüzde 2.5 artarak 65.2 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Küresel emisyon verilerine göre 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu 46 141 ton karbondioksit eşdeğeri oldu. Küresel emisyonların yüzde 62.6'sını en fazla sera gazı emisyon salımı yapan 10 ülke gerçekleştirdi. Bu ülkeler arasında Çin yüzde 25.8 emisyon oranıyla birinci, ABD yüzde 12.8 ile ikinci ve Hindistan yüzde 6.7 ile üçüncü sırada yer aldı. Ülkeler arasında 17.sırada yer alan Türkiye'nin küresel emisyonlardaki payı ise 2016 yılı için yüzde 1.0 olarak hesaplandı.

Sera gazı emisyon envanteri, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarım ve atık sektörlerinden kaynaklanan, doğrudan sera gazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazlar (florlu gazlar) ile dolaylı sera gazları olan azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsıyor. (Grafik - Tablo)


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Sera gazı emisyonu 2018'de 520.9 tona geriledi - Ekonomi

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