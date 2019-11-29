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Sera Gölü balçık temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından eski görüntüsüne kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan ve önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Sera Gölü'nde yaklaşık 4,5 aydan beri süren balçık temizleme çalışmalar tamamlanırken, gölden yaklaşık 20 bin kamyon rüsubat çıktı.

29.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:03Sera Gölü balçık temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından eski görüntüsüne kavuştu
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 'un Akçaabat ilçesinde bulunan ve önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Sera Gölü'nde yaklaşık 4,5 aydan beri süren balçık temizleme çalışmalar tamamlanırken, gölden yaklaşık 20 bin kamyon rüsubat çıktı.

Karadeniz'in turizm merkezlerinden, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Sera Gölü'nde başlatılan temizlik çalışmaları sona erdi. Yapılan çalışma sonucu gölden 180 bin metreküp malzeme çıkarıldı.

Yapılan temizleme çalışmaları ile ilgili bilgi veren DSİ 22. Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçalı, 37 bin 500 metrekarelik bir alanda çalışma yapıldığını söyledi. Akçalı "Geçtiğimiz yıl ve bu yılın başında yoğun yağışlar ve taşkınlar neticesinde Sera Gölü'nde çok büyük rüsubat birikimi oldu. Sera Gölü turistik açısından çok önemli bir göl. Bunun akabinde Trabzon Valimiz İsmail Ustaoğlu ilgili kurumlarla bir toplantı yapıp buranın nasıl temizlenebileceği ile ilgili bir çalışma yapmamızı istedi. Burada heyetle birlikte teknik inceleme yaptık. Sonrasında DSİ'nin özel iş makinalarıyla bu çalışmanın yapılabileceği kararını verdik. Daha sonra 17 iş makinesi ile birlikte rüsubat çıkartma çalışmalarına başladık. Toplam 37 bin 500 metrekarelik alanda 180 bin metreküp malzeme çıkardık. Buda yaklaşık 4,5 ay sürdü. Bu çalışmaları yaparken bakanlığımızdan büyük destek aldık. Bakanımız Dr Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın da bize makine desteği konusunda destek verdi ve kısa sürede gölün tamamını temizledik" dedi.

Öte yandan göl temizleme çalışmalarının ardından çamurlu görüntüsünün aksine pırıl pırıl bir görünüme kavuştu. - TRABZON

Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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