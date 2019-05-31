Sera Gölü'nde temizleme çalışması

Trabzon
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ilçesi Sera Deresi Vadisi'nde 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü'nün temizlenmesi için çalışmalara başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
12. Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Sera Gölü'nün temizlenmesi için her kurumun seferber olduğu aktarıldı.
Sera Gölü'nün Trabzon'un önemli bir turizm varlığı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:
"Sera Gölü, 2010 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Akçaabat İlçesi Yıldızlı Mevkinde bulunan göl, Sera Deresi Vadisinde meydana gelen bir heyelan sonucu ortaya çıkan küçük bir set gölüdür. Oluşum hikayesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle oldukça popüler bir konumdadır."
Açıklamada, zaman zaman gerçekleşen yağışlarla havzanın toprak yapısından kaynaklı göl içerisinde malzeme birikimi olduğu işaret edilerek, "Trabzon Şube Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Trabzon Valisi Başkanlığında, Devlet Su İşleri
22. Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında gölün temizlenmesi işlemine başlandı." ifadesi kullanıldı.
Sera Gölü'nün Trabzon için önemli bir destinasyon olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Sera Gölü, ulaşım açısından herkesin kolayca ulaşabileceği bir noktada yer almaktadır. Hem yerli hem de yabancı turistler için çekim merkezi olan alan için Şube Müdürlüğümüz gayretli çalışmalarına ve yatırımlarına devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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