Sera Tokdemir'den Yürek Burkan Açıklama: Oğluma Babasının Öldüğünü Söyleyemedim

Oyuncu Sera Tokdemir, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Sera Tokdemir, ocak ayında hayatını kaybeden eski eşi Göksel Gencer'i ölüm haberini aldığı günü canlı yayında anlattı. Tokdemir, "Oğluma baban öldü diyemedim" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ İNSANLARINDAN BİRİYDİ"

"Biz 10 yıl önce ayrıldık ama bana göre Göksel, dünyanın en iyi insanlarından biriydi… Herkesin bir zamanı var. Hepimiz gideceğiz. Göksel'in zamanı buymuş. Haberi aldığımda biz Boran ile yurtdışında tatildeydik. Ertesi sabaha bilet aldım. 1 gün boyunca bunu saklamak çok zordu.Uykusunda olmuş, onlarda genetik kalp krizi ama."

"BABAN ÖLMÜŞ DİYEMEDİM"

"Abim beni arayıp 'haberlere çıktı' dedi. Boran'ın telefonunu kapattırdım hemen. Telefonu kapattırana kadar birinden 'başın sağ olsun' mesajı geldi. 'Anne neden bana başın sağ olsun diyorlar' dedi.

Önce hastaneye kaldırılmış dedim, yavaş yavaş durumunun kötülüğünü anlattım… Uçakta gizli ağladım, hosteslerin yanına gidip ağladım. 'Baban ölmüş' diyemedim. En son uçaktan inip pasaport kontrolünden geçtiğimizde söyledim. Boran bana 'Allah verir, Allah alır' dedi. Boran 13 yaşında ve Göksel'e çok benzer. "

"ACIMI KALBİMDE YAŞIYORUM"

"Acılara tevekkül etmemiz lazım. Hayat bir şekilde devam ediyor. Ben 90 yaşında öleceğim belki, o zamana kadar gidip mezarda mı yatayım? Acımı kalbimde yaşıyorum.Babamın cenazesinde siyah elbisemi giydim, topuklu ayakkabılarımı giydim, saatimi taktım, saçlarımı yaptım… O bir uğurlama çünkü. Ağlamadım cenazede… Ağlamadım diye üzülmedim mi yani?"

"BABAMIN CANSIZ BEDENİNİ UĞURLAMAK İSTEMİYORUM"

"Göksel'in cenazesine gidemedik. Boran da gitmedi. Annem ve abim oradaydı. Uçağımız sabah 06.00'daydı. O saate kadar Boran'ı çok zorladım. En sonunda bana 'Anneciğim ben babamın cansız bedenini uğurlamak istemiyorum' dedi. O dakikadan sonra bir şey söylemedim."

"FUTBOLCUYSA HİÇ BAKMASIN"

"Biz iyi ayrılan bir çifttik. İyi arkadaştık. Ayrıldıktan sonra o da evlenmedi, ben de evlenmedim… 2003'te çok büyük bir aşkla evlenmiştik. Mersin'de abim kafe açmıştı. Her gün geliyordu. 'Kim bu gelip bana bakıyor' dedim. Futbolcu dediler. 'Futbolcuysa hiç bakmasın' dedim. Sonra bir gün gelmedi. Gittim sordum arkadaşlarına 'neden gelmedi' dedim. Kısa bir süre sonra arabasıyla köşeden bir döndü. Dedim ki 'ben aşık olmuşum'. Sonra bir gün dışarı çıktık. 'Ben sana aşık oldum, Beşiktaş'a imza atmaya gidiyorum. Eğer duygularım karşılıklıysa geri döneceğim' dedi. 1 ay içinde sözlendik."