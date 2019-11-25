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Serabral Palsi hastası öğrenciden öğretmenine anlamlı hediye

Aksaray'da öğretmeninin kendisini eğitmek için çok emek sarf ettiğini belirten Serabral Palsi hastası öğrenci, öğretmenine kendi yaptığı tahtadan öğrencilerin de bulunduğu okul sınıfını hediye etti.

25.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:09Serabral Palsi hastası öğrenciden öğretmenine anlamlı hediye
'da öğretmeninin kendisini eğitmek için çok emek sarf ettiğini belirten Serabral Palsi hastası öğrenci, öğretmenine kendi yaptığı tahtadan öğrencilerin de bulunduğu okul sınıfını hediye etti.

Aksaray'da Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıfta eğitim öğretim gören Serabral Palsi hastası 8 yaşındaki Muhammed Berkay Hüyüklü, öğretmeni Güngör Altun'un kendisini eğitmek için çok emek sarf ettiğini belirterek Öğretmenler Günü için öğretmenine anlamlı bir hediye verdi. Tahtadan okul sıraları, pelitten öğrenciler ve palamuttan sınıf yazı tahtası bulunan bir okul sınıfı yapan Muhammed Berkay, yaptığı hediyesini öğretmenine verdi. Anlamlı hediye karşısında mutlu olan öğretmen öğrencisine teşekkür ederken, Muhammed Berkay engellilerin birçok şeyi başarabileceğini kanıtlamak için de bu hediyeyi yaptığını söyledi.

"Öğretmenimi sevindirmek için yaptım"

Doğuştan yürüme, denge koruma sorunu yaşayan ve kol kasları zayıf olan Muhammed Berkay, "Pelitten adam yaptım. Öğretmen yaptım, sınıf ve öğrenci yaptım. Bir de Atatürk resmi koydum. Bunu öğretmenimi sevindirmek için yaptım. Öğretmenim beni eğitmek için çok emek sarf etti. Ben de onu mutlu etmek için yaptım. Engellilerin birçok şeyi başarabileceğini kanıtlamak için yaptım. Bana iyi davranıyorlar ve okulumun gösterdiği ilgiden çok memnunum" dedi.

Bir haftalık çalışma sonucu yaptığı hediyesini öğretmeni Güngör Altun'a veren Muhammed Berkay Hüyüklü, daha sonra okul müdürü Mehmet Aras'a da yaptığı aynı hediyeden verdi. - AKSARAY

Berkay Şahin, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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