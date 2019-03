Seracılığı Geliştirecek Adımlar Attık"

Kaynak: AA

MÜSLÜM ETGÜ - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, üretimin artırılması noktasında seralara çok ciddi teşvikler verdiklerini söyledi.Nebati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de her alanda olduğu gibi seracılık yatırımlarında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.Türkiye'de jeotermal su kaynaklarının bulunduğu yerlerde organize bölgeler oluşturulması gerektiğini ifade eden Nebati, şunları kaydetti:"Türkiye'de seracılık küçük işletmeler şeklinde ve eski teknolojiyle oluşturulmuş, bazen naylonlarla yapılan verimliliği düşük olan bir yapıdan oluşmuş durumda. Bunun farkına vararak üretimin artırılması noktasında seralara çok ciddi şekilde teşvikler verdik. Teşvikler neticesinde hem mevcut seraların iyileştirilmesi ve yeni teknolojilerle donatılması hem de yeni alanlar oluşturularak bu alanlarda seracılığın geliştirilmesi yönünde adımlar attık."Şanlıurfa'da Karaali kaplıcaları bölgesinde termal su bulunduğuna işaret eden Nebati, bunun çıkarılması ve ekonomiye kazandırılmasının önemine değindi.Termal suyun seracılar için de önemli olduğunu vurgulayan Nebati, "Sadece sera alanlarında değil Türkiye'de üretime yönelik atılan her adımda teşvikler noktasında her gün yeni bir kalem açıklıyoruz. Bu kalemler çerçevesinde yatırımlar Türkiye'de hız kazanarak devam edecek" diye konuştu.Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz ise son yıllarda küresel ısınmayla iklim değişikliklerinin etkilerinin daha çok görülmeye başlandığını, bu nedenle iklime bağlı kalınmaksızın ürünler yetiştirilmesinin önemli olduğunu anlattı.Yanmaz, "Bunun için teknolojik seralara ihtiyacımız var. Yetiştirme ortamlarının otomasyonlu sistemlerle yapıldığı, akıllı cep telefonlarıyla kontrol edebildiğimiz sistemlerle, birim alandan daha yüksek verim ve kalite alacağımız seraları kurabilmemiz gerekli." dedi.Yanmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle seracılığın daha da iyi yerlere geleceğine inandığını vurgulayarak, bu sektöre yatırım yapmak isteyenlere, dernek olarak ücretsiz yatırım danışmanlığı hizmeti de sunduklarını ifade etti.Üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiklerini dile getiren Yanmaz, şöyle konuştu:"Ülkemize yapılacak bu tarz yatırımların başarılı olması, değer kazanması adına biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Nureddin Nebati'nin başkanlığında Şanlıurfa Karaali Jeotermal Bölgesi'nde gerçekleştireceğimiz toplantı ile umuyorum ki yeni bir başarı hikayesi yazacağız."